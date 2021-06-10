Сегодня сложно ответить на вопрос о количестве вузов в Украине. Так же непросто привести количественный показатель в соответствие с качественным. Но это возможно. Об этом в программе Анатолия Макаренко «Диалоги с Макаренко» рассказал доктор исторических наук и наук по госуправлению, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Виктор Ченцов

«Когда-то у нас пришло в чью-то голову вузы разделить по аккредитации (второй, третий, четвертый уровень), - рассказывает он. – Кому выгодно – считают все эти вузы, и даже техникумы и колледжи второго уровня аккредитации – это уже высшие учебные заведения. Заведений третьего-четвертого уровня аккредитации 350. На самом деле, конечно, надо пересмотреть, сколько реально у нас университетов, академий. У нас их больше, чем необходимо. Количество вузов рассчитывается по количеству населения».

Сейчас говорят, что надо объединить вузы, чтобы они работали лучше, продолжает ученый.

«Абсолютно неправда! Не важно, маленький или большой вуз. Важно, какой менеджмент вуза», - считает он.

Он предлагает, чтобы государство пошло на то, чтобы руководствоваться критериями определенными, которые изменят ситуацию в лучшую сторону.

«Первый: не ставить государственный заказ в зависимость от того, как сдали на сертификаты, и поставить квалифицированный экзамен централизованный по примеру внешнего тестирования на выходе. То через несколько лет те вузы, которые учат плохо, просто обанкротились бы. К ним бы просто перестали поступать люди – и все, искусственное объединение абсолютно не нужно. Рынок бы сделал свое дело, из 350 бы осталось 150 – 180 вузов. Рынок бы определил, кто действительно дает университетское образование, которое необходимо государству, а кто просто играется в дипломы», - делает заключение Виктор Ченцов.

Напомним, одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык и поплатился: как его наказали за "псячу мову".

Также Politeka сообщала, что «Это вход в профессию»: Шевченко рассказал об адвокатских экзаменах в США.