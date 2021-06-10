Стоит ли женщине интересоваться другими женщинами своего мужчины? Своё мнение на эту тему в программе «Романенко. Беседы» высказывает менеджер артистов и организатор вечеринок Анна Салата.

«Все думают в первую очередь о качестве своей жизни и жизни своих близких, а не какого-то незнакомого человека. Если мужчина мне интересен, то для моей психики лучше не знать, кто у него есть ещё – по крайней мере, поначалу. Но иногда случается так, что я уже знаю эту женщину, и если чувствую к ней симпатию – с её мужчиной у меня ничего не сложится. Можно агрессивно делить с женщиной какого-то мужчину, как Украина с Россией делят Крым, но сейчас мне хочется более спокойный отношений, хочется эмоциональной стабильности. Поэтому, если я уже знаю жену – я, конечно, начинаю всё рассматривать и анализировать», - говорит гостья программы.

По её словам, раньше она мечтала оказаться на месте человека, который был ей симпатичен – не замечая в этом положении оборотной стороны.

«Практика показывает, что в отношения здоровой пары никто не полезет. Делать это совершенно неинтересно, всё равно что пытаться палочкой пробить Великую Китайскую стену. Ты не получаешь ни результата, ни каких-то эмоций. Если человек пытается разрушить крепкий брак, ему наверняка можно поставить какой-то психиатрический диагноз», - считает Анна Салата.

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