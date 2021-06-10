Журналист, публицист, современный украинский прозаик, автор нашумевшей книги “Тропик брака” Всеволод Непогодин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» откровенно рассказал, почему современные девушки не оправдывают его надежд.

«К сожалению, идут трансформации в худшую сторону. Я после пяти минут не могу слушать неумного человека. Я не говорю, что у меня круг интеллектуальных собеседников. Но дома, в моем личном пространстве, не должно быть какого-то телевидения, когда человек смотрит какие-то ток-шоу «Украина мае талант», «Голос», «Давай поженимся». Я это не могу смотреть!», - восклицает он.

Непогодин считает дурным тоном, когда две подруги вместе посещают увеселительные заведения.

«Я не понимаю, когда девушки идут вместе пить и танцуют под Меладзе. Для меня это какая-то безвкусица. Я вырос и сформирован в культурной среде, у меня высокие эстетические потребности, я не могу видеть этот жлобизм. Мне это тяжко дается», - утверждает он.

Писатель объяснил, почему чувствует дискомфорт в общении с девушками.

«Я человек из Одессы, рос все время рядом с центром. Французская архитектура, итальянская, эркеры, балюстрады, мезонины. И у меня есть какие-то эстетические и вкусовые запросы: что мне нравится, что нет. Я очень много посмотрел. Я видел и провинциальную жизнь, и российскую, и белорусскую, и украинскую. Мне есть с чем сравнивать, у меня больше опыта в этом плане.И я в Одессе с двумя долларами могу дать больше, чем мужчина в Челябинске, у которого две тысячи долларов», - говорит он.

Напомним, Непогодин рассказал, как украинцы могут сделать Украину сверхдержавой.

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