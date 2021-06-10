Каким образом состоялось приглашение крупного китайского бизнесмена Джека Ма (Ма Юня), основателя Alibaba Group, в Украину?

Об этом в программе Сергея Дойко «Личность» рассказывает ректор Национальной музыкальной академии Украины, хоровой дирижёр и общественный деятель Максим Тимошенко.

«Мы понимали, что Джек Ма знаменит на весь Восток, он и общественный деятель, и меценат. Нам объяснили, что этот вопрос нужно обсуждать с Министерством иностранных дел Китая – просто так взять и пригласить его нельзя. В итоге дело стали решать через Офис президента. Потом письмо ушло – и три недели не было ответа. Я тогда вспомнил, что мы не использовали украинское посольство в Китае, позвонил временному поверенному в делах. Оказалось, что Джек Ма написал лично президенту Украины. Я ещё раз уточняю: при приглашении Джека Ма в Украину использовались только официальные каналы», - говорит гость программы.

Он напомнил, что и Ма имеет прямое отношение к миру музыки: его родители были учителями музыки, а сам он дирижирует симфоническим оркестром.

«Джек Ма вполне профессионально поёт в китайской опере. Он очень любит музыку. Мы начали напрямую переписываться с ним. Он очень заинтересовался нашей Музыкальной академией, особенно когда узнал, что у нас почётный профессор – Пласидо Доминго. Когда мы и самого Ма сделали почётным профессором, он недоумевал: где Доминго, а где я?», - рассказывает Максим Тимошенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он сообщил, что в Китае решили построить точную копию Национальной музыкальной академии в Киеве.

Также сообщалось об избрании Тимошенко главой Национальной музыкальной академии.