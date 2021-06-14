Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк рассказал, что через 2-3 недели в Украине будет урожай, и цены на овощи и фрукты снизятся, поскольку сейчас они выше, чем на импортную продукцию
Алексей Дорошенко рассказал, что украинские овощи в супермаркетах дороже импортных, поскольку это связано с украинской погодой.
"Если говорить конкретно о картофеле, или свежих овощах - это связано только с погодой, которая держится в Украине. Поэтому обычно сейчас уже был урожай, но в этом году мы видим, что очень облачно, или дожди, или температура держится низкая. А это значит, что задержка урожая где-то на 2-3 недели. То есть, урожай сейчас по всем культурам в Украине будет очень хорошим. Уверен, что мы будем иметь цены и на овощи, на фрукты, на ягоды - очень низкие. Здесь возникает вопрос, будет ли выгодно это производителю", - сказал Дорошенко.
По его словам, низкие цены и перепроизводство обычно хуже для производителей, чем высокие цены, когда люди не покупают товар.
"Если посмотреть, сколько сейчас стоит за границей, если мы берем с вами Израиль, или Египет, или Турцию - там значительно солнечнее, поэтому там и урожай раньше был. И сегодня стоит дешевле. Но через 2-3 недели будет значительно дешевле украинская продукция", - добавил эксперт.
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Он добавил, что главной проблемой производства овощей в Украине является недостаток средств. При этом окупаемость бизнеса составляет 5 лет.
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