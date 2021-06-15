Украина отказывается выполнять свои обязательства, взятые по договору Энергетической Хартии относительно гарантий и стабильной поддержки отрасли «зеленой» энергетики, после того, как в Минюст попало уведомление об арбитражном иске со стороны литовской компании Modus Energy, которая инвестировала средства в развитие возобновляемой энергетики в Украине

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Украины Людмила Буймистер, комментируя ответ Минюста на ее депутатский запрос.

«Официально. Украина отказывается выполнять договор Энергетической Хартии! «Позиция Украины в рамках арбитражного производства заключается в отрицании всех заявленных истцом нарушений Украиной обязательств, взятых по Договору к Энергетической Хартии», - отмечает Буймистер.

Она напомнила, что конкретно на этот договор опирается литовский инвестор в своем иске, поскольку государство гарантировало выполнение своих обязательств по развитию возобновляемой энергетики.

"Конкретно от выполнения этого договора и собственных обязательств государство уклоняется уже больше года", - сообщила нардеп.

При этом она также сообщила, что министерство пытается запретить ей, как народному депутату Украины, говорить о преступном отношении государства к иностранным инвесторам и назвале это «наглостью».

«Считаю, что такая вопиющая ответ будет очень знаковым для иностранных инвесторов, которые еще колеблются относительно дальнейших действий и переговоров с правительством. Теперь они лучше будут понимать-что кроется за обещаниями Кабмина", - добавила Буймистер.

Также она отметила, что представители Кабмина не хотят даже думать о том, что долговой кризис и введение акцизного сбора на «зеленую» энергию приведет к тому, что цена потерь для нашего государства будет непосильной.

«Хотелось бы получить ответ и от Дениса Шмыгаля на вопрос как так случилось, что по его премьерства страна впервые была втянута в арбитражный процесс со стороны иностранного инвестора в зеленую энергетику... Могу сказать откровенно – за кризиса в «зеленой» энергетике и срыв всех договоренностей с ЕС Денис Шмыгаль будет на 100% нести собственную политическую ответственность», - подчеркнула депутат.

Также, по ее мнению, «высокопрофессиональная» позиция министра юстиции Дениса Малюськи о международных арбитражей показывает, что нам, народу Украины, надо будет еще долго расплачиваться за эти многомиллиардные решения.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.

Справочно. 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.