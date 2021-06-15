Могут ли коммунальные предприятия оставить цены на горячую воду и отопление такими же? В программе «Суть событий» журналистка Любовь Завальнюк рассказала, в каком случае повышения цен не будет

Как говорит журналистка, на этой неделе планируется наконец решить вопрос отопительного сезона. «Пока мы с вами планируем летний отдых, в «Нафтогазе» решают, что делать с должниками», - отмечает она. Также Завальнюк сообщает о постепенном обострении конфликта и противостояния между «облэнерго» и «Нафтогазом».

Ведущая рассказывает, что 10 июня состоялось совещание Минрегиона, Минэнерго и НАК «Нафтогаз» по воплощению плана подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов. На следующий день, говорит она, «Нафтогаз», обвиненный в дискриминации и поставленный перед требованием снизить тариф, решил заблокировать счета 65 коммунальных предприятий.

«Стоит отметить, что коммунальные предприятия не станут повышать цены на отопление и горячую воду, если государство реструктуризирует их долги. Но центральная власть свою часть «сделки» пока не выполнила», - сообщает журналистка. В то же время Завальнюк обращает внимание на то, что местные власти не повысили цены в течение отопительного сезона, то есть они выполняют свои обязательства.

Тем не менее, сейчас, говорит она, возникла масса других вопросов: как «Нафтогаз» собирается разблокировать счета и как будут списывать задолженности из-за штрафных санкций.

Напоминаем, Завальнюк рассказала о законопроекте, которым будет введен НДС при продаже новостроек.

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