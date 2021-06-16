В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» ветеран АТО, украинский ученый, публицист, кандидат биологических наук Евгений Дикий рассказал, что «чистое сердце», которое так навязывали украинцам, само не понимает, кому принадлежит.

Сначала гость программы рассказывает о мировоззренческом космополитизме, который предусматривает возвышение человека над его национальной идентичностью и охват идентичностью всех людей. В то же время он замечает, что на это способны не многие. Но у украинцев, говорит Дикий, противоположная проблема - несформированная идентичность. «Мы, наоборот, имеем сейчас человека, который не дорос даже до того, что надо эти стены сформировать», - подчеркивает эксперт.

В то же время он отмечает, что украинцам навязали дилемму: имея чистое сердце и чистые руки, можно забыть о своей идентичности. «Или, как говорят, Техас грабят техасцы. Оба варианта являются абсолютно вредными, оба варианта губительны», - рассуждает публицист.

Попутно Дикий вспоминает, как голосовал, и аргументирует свой выбор как раз таки вопросом идентичности. «В условиях внешней войны я считал вариант с отсутствием идентичности более губительным», - убежден он. В то же время ученый обращает внимание на то, что в мирное время человек иначе смотрит на определенные моменты, но эта дилемма - это всегда плохо.

В этом контексте ученый вспоминает время, когда был на фронте. «Все эти люди в одном окопе – с кем из них ты в мирное время пожал бы руку, пошел рюмку выпить, а с кем, извини за выражение, на одном гектаре не присел бы даже», - рассуждает Дикий. Итак, он делает вывод, что во время войны нельзя ставить себя перед подобными выборами. А Украина, говорит публицист, как раз таки в состоянии экзистенциальной войны.

Напоминаем, Дикий заявил, что Российскую империю создали не только русские, но и украинцы.

Ранее Politeka сообщала о том, что Дикий объяснил, враждебно ли для украинцев все, что написано на русском.



