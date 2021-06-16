Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния "Укрзализныци", обязала руководство УЗ начать работу с проведения реформирования пассажирской вертикали, разобраться с проблемой дефицита кадров и низкой оплатой труда, а также сосредоточить внимание на профильных предприятиях.

Об этом в Facebook по итогам заседания комиссии 15 июня сообщила председатель ВСК Юлия Гришина. Об этом передает УП.

По ее словам, все приглашенные руководители УЗ прибыли на заседание ВСК в полном составе.

Гришина, в частности, отметила, что "Укрзализныця" в последние годы стремительно теряет долю на рынке грузовых перевозок.

"И это катастрофическая ситуация не только в части потери прибыли, но и последствий. Когда сокращаются железнодорожные перевозки, неизбежно растут автомобильные - с такой динамикой мы за считанные годы просто уничтожим наши новые и такие долгожданные дороги", - подчеркнула она.

Также, по словам Гришиной, УЗ теряет квалифицированные кадры.

"Раздувается административный аппарат, в то время как специалисты из-за низких зарплат массово увольняются из компании. Если не будет быстрых антикризисных решений, украинские поезда придется водить членам Наблюдательного совета и правления - чем это закончится, понятно", - добавила она.

Также, по ее словам, УЗ теряет производственную мощность, а предприятия УЗ "ожидают модернизации и заказов".

"Нам нужны срочные меры. От правоохранителей, от управленцев, от исполнительной власти. Ситуация критическая, дефолт не за горами.

ВСК обязала руководство "Укрзализныци" уже завтра начать работу с проведения реформирования пассажирской вертикали, разобраться с проблемой дефицита кадров и низкой оплатой труда, выдать элементарно людям спецодежда и сосредоточить внимание на профильных предприятиях.

На следующем заседании мы проконтролируем выполнение решения ВСК, утверждаем комплексный промежуточный результат нашей работы. Суммируем все, что узнали и что увидели, указываем на тех, кто в этом виноват", - резюмировала Гришина.