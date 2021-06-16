Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву и территориальное отделение Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в Киеве подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум был подписан начальником регионального отделения Фонда госимущества по городу Киеву Яной Матиевой и председателем совета «Ассоциации налогоплательщиков Украины» в Киеве Павлом Погибой.

Целью документа является обмен информацией и опытом, осуществление научной и практической деятельности и консолидация усилий для достижения положительных результатов, руководствуясь основными принципами эффективного взаимодействия власти, образования, бизнеса и общественности.

Сотрудничество сторон, в частности, предусматривает сопровождение и реализацию совместных проектов, программ, информационную партнерскую поддержку деятельности, а также содействие защите экономических, социальных, инвестиционных, национальных и других общих интересов.

Отмечается, что такое сотрудничество – это действенный инструмент формирования современных стратегий развития инвестиционной политики, а также поиска возможностей для содействия реализации эффективной политики в сфере приватизации, аренды, использования государственного имущества.

Стороны договорились, что будут не реже двух раз в год организовывать совместные встречи для актуализации стратегических направлений сотрудничества. Кроме того, будут проводиться совместные конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, тренинги, а также другие мероприятия, в том числе с участием иностранных и украинских компаний.

Меморандум вступает в силу со дня его подписания и заключается сроком на пять лет. Однако действие документа автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не захочет прекратить его действие.

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