Парламентская следственная комиссия по проверке состояния "Укрзализныци" предложила и. о. правления УЗ Ивану Юрику уволиться по собственному желанию. Об этом шла речь во время заседания временной следственной комиссии ВР.



В частности, на заседании ВСК члены комиссии отметили, что «Укрзализныця» во время руководства нею Ивана Юрика получила значительные убытки, и он должен понести за это ответственность.



«Вы с 19 июня 2020 года член правления УЗ, а в период с апреля 2020 по август 2020, а также с марта текущего года исполняющий обязанности председателя правления. И именно в этот период, комиссией, Киевским союзом экспертиз указаны те решения, которые привели к значительным убыткам УЗ. Не кажется ли, потому что их очень много – это и кредит перед збербанком с высокими процентами, это и простой вагонов, которые не используются», - отметили в ВСК.



По мнению нардепов, при таких результатах своей работы руководитель компании должен сам подать в отставку.



"Не знается ли вам, что в данный период времени на время расследования лучше вам подать в отставку, отстранить себя от занимаемой должности? И это бы обезопасило вас от ответственности, возможно даже уголовной, хотя прежде всего политической», - уверены члены ВСК.



Также нардепы потребовали от Юрика объяснений, почему он реструктурировал получен от российского "Сбербанка" кредит под 12% годовых, хотя средняя ставка валютного займа на тот момент составляла всего 5%. Ответ на этот вопрос нардепы так и не получили.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем Укрзализныци и освободить наблюдательный совет, которая довела компанию до кризисного состояния.



В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета «Укрзализныци», на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав Рады, а также изменить состав правления.