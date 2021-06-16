Предложение правительства в законопроекте №5600 привязать базу налогообложения для ГМК к ценам на руду в Китае – это несправедливый и экономически необоснованный подход. Об этом написал глава представительства «Арселормиттал Кривой Рог» в Киеве Владимир Ткаченко в блоге на GMK center.

"Не стоит привязывать рентную плату в Кривом Роге к ценам в Северном Китае. На самом деле мы не знаем ни одной страны, где налоги привязываются к ценам на руду или на продукты переработки в Китае. Базой налогообложения в наиболее развитых государствах мира является прибыль от деятельности по добыче полезных ископаемых», - написал Ткаченко.

Он также обратил внимание на нецелесообразность такой привязки, в частности для предприятий, потребляющих почти всю добытую руду для переработки.

«Например, «Арселормиттал Кривой Рог» сам потребляет 75-80% добытой железной руды и перерабатывает ее на металл в Украине. Экспорт железной руды не является нашим главным бизнесом. Мы металлурги. Первейшая наша задача-обеспечить себя сырьем. Мы добываем немного больше, чем сами можем переработать, а остальное отправляем в Европу. Поэтому нам очень трудно понять, зачем для определения налоговой базы использовать IODEX 62% FE CFR China по данным агентства Platts», - пояснил Ткаченко.

По его мнению, на сегодня наиболее приемлемой будет модель Бразилии, где базой налогообложения является чистый доход (выручка от реализации полезных ископаемых, уменьшенная на суммы косвенных налогов, страхования и транспортировки) в сочетании с моделью, которая используется в Казахстане для налогообложения нереализованной железорудного сырья на основе ее производственной себестоимости, увеличенной на размер рентабельности. По его оценке, предложенная модель позволит существенно увеличить поступление рентной платы в бюджет.

«Применение индикативных цен для определения базы налогообложения не является справедливым и экономически обоснованным подходом. Такая модель не учитывает реальный размер выручки и дохода горно-добывающих компаний. В частности, не будет учтено качество железорудного сырья, реальные условия и географический регион поставки, транспортные расходы и тому подобное», - подчеркнул Ткаченко.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что усиление налоговой нагрузки уменьшит конкурентоспособность отечественного бизнеса и привлекательность страны для инвесторов.

В то же время народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.