Может ли в сегодняшней Украине государство помочь жертве домашнего насилия, и если да, то как? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает семейный адвокат Екатерина Власюк.

«В Украине кризисных центров для жертв домашнего насилия немного. При этом в Законе о домашнем насилии прописано, что на базе каждой администрации должен создаваться такой центр, оказываться и психологическая помощь, и юридическая. По закону должно существовать нечто вроде приюта, где жертва может оставаться от одного дня до двух недель. Сейчас КГГА утвердила программу, согласно которой, со следующего года такой приют создадут на Левом берегу. Тем временем для него подготовят базу и обучат сотрудников. Будут там и юристы, которые станут оказывать услуги на бесплатной основе. Также создадут дополнительную службу быстрого реагирования, которая будет выезжать на вызовы вместе с полицией», - говорит гостья программы.

Власюк одобряет эту инициативу. Ведь в подобных случаях, кроме правоохранителей, необходимы и социальные психологи.

«Женщине в беде нужно сказать: посмотри вокруг, ты можешь из этого выбраться. Тебе надо принять решение – либо пойти в приют, либо оградить себя от этого человека. Дальше будет хуже. Домашнее насилие является абсолютным ядом, ведь в глубине души мы только в критических случаях можем сказать себе: я когда-то любила этого человека, но сейчас он мне вредит», - отмечает Екатерина Власюк.

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