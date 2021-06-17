Всем киевлянам выгодно, чтобы в городе активно развивалась велосипедная инфраструктура, от которой горожане получат много плюсов. Эту тему поднял транспортный эксперт Богдан Лепявко в программе блогера Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube

«При развитой велоинфраструктуре горожане выигрывают время, потому что из многих районов Киева можно гораздо быстрее добраться на велосипеде, чем другим видом транспорта, даже если ехать не торопясь. Это миф, что весь Киев в горах, это далеко не так и даже на большинстве склонов довольно ровные заезды. Это больше дело привычки», - рассказал он.

Лепявко сказал, что один из плюсов, это горожане поддержат свое здоровье, потому что есть много исследований, которые показывают, что ряд болезней уменьшаются на 50% и даже на 70% у людей, занимающихся активным образом жизни. А времени на занятие спортом не хватает, считает он, поэтому поездка на велосипеде на работу вполне может заменить поход в спортивный зал.

«На улицах, где много пешеходов - велосипедистов, очень динамично развивается малый и средний бизнес. Количество различных заведений в таких местах растет на 30% и увеличивается их прибыль, а этот бизнес из своих налогов как раз и финансирует местный бюджет. В фактор плюсов велотранспорта попадает и экология, так как количество вредных выбросов намного уменьшается, тем самым в городе улучшается качество воздуха», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кочевенко, что когда мы говорим, что Украина не выполнила все домашние задания или все стандарты – это лукавство.

Также ранее Кочевенко рассказывал, что российские войска присутствуют в Украине даже официально – в Крыму.