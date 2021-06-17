По законодательству все, что старше 1950 года - это культурное и историческое достояние украинского государства и не подлежит вывозу без специального разрешения Министерства культуры, которое получить практически невозможно. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал известный киевский журналист-нумизмат Олег Базар.

«Мы часто читаем, как таможня победно рапортует, что поймала очередного мега-контрабандиста, который пытался вывезти историческое достояние. Ты смотришь на эти фотографии, а там, пардон, китайские рубли Николая II. Ну, может таможенники поменяли, трудно сказать. Но эти монеты стоят 10 - 20, 50 гривен, и при желании их можно купить ведрами», - рассказывает он.

А украинское государство считает, что для вывоза этого нужно специальное разрешение, а его практически не дают, жалуется нумизмат.

«А ввоз настолько сложен, что проще повеситься, чем что-то в Украину сейчас ввезти. Поэтому тем, кто увлекается нумизматикой, Уголовный кодекс тоже надо изучать, и Таможенный кодекс. По украинскому законодательству, ввоз культурных и исторических ценностей происходит по нулевой ставке. То есть государство не берет за это ничего. Но оно настолько усложняет процесс ввоза, что очень многие люди ввозят вчерне. Потому что ввезти по-белому практически невозможно, потому что господин Ткаченко забрал из таможенных постов экспертов Минкульта, и теперь некому сказать – это историческая и культурная ценность или нет», - отмечает Базар.

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