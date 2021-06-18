Архитектор и художник Алексей Степанов в программе “Личность” с Сергеем Дойко рассказал, как создавал жирафа, размещенного у Киевского зоопарка.

Алексей Степанов отметил, что жираф у Киевского зоопарка — это его работа. Также он решил сделать миниатюрную копию скульптуры.

"Я горжусь этим произведением искусства, не искусства, это не мне судить. Он нам дался очень сложно, но я в него вложил идею. Это одна из последних моих работ. Поэтому она так немножко, резюмировал свою жизнь. Я хотел что-то очень яркое, для детей, но там немало и концепции тоже. Опять же, счастье, любовь, радость. Я считаю, что в Киеве не хватает такого большого, здорового, эпатажного, чтобы люди гордились, и оно поднимало им настроение", - сказал Степанов.

По его словам, свои работы он часто делает из бетона, так как это проверенный временем материал, который по сути является жидким камнем, но при этом очень пластичный.

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