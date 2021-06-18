Эксперт-международник Максим Яли в эфире программы “Что дальше” с Русланом Бизяевым на канале “Знай24” рассказал, выйдет ли фильм о “вагнеровцах”.

“После того, как президент Байден вступил в свои полномочия, его (Зеленского, - ред.) риторика начала резко меняться. Возможно, это как-то связано с Дамокловым мечом, который над ним висит, и над главою его Офиса президента: я имею в виду множество раз уже анонсированный, но так и не вышедший в свет фильм британских журналистов Bellingcat о сливе спецоперации по “вагнеровцам”. Не случайно же совпало, что по последним данным он должен выйти в конце августа”, - сказал Максим Яли.

Он отметил, что к тому времени Зеленский уже слетает в Вашингтон и поговорит с президентом США Джо Байденом.

“Сможет он там или не сможет убедить Джозефа Байдена переписать Минские соглашения. Я так, утрирую слегка. И потом от этого будет зависеть. Я все-таки считаю, что продолжается Дамоклов меч, эти все даты переноса — они не случайны. Сначала их переносили перед встречей с Путиным, в том числе, чтобы поднять собственные карты в том пасьянсе, который разложили два президента друг против друга в Женеве”, - добавил Яли.

Как сообщала Politeka , Кузьмин заявил, что следственная комиссия "по вагнеровцам" должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний.