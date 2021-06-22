Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, какое межпланетное будущее ждет землян.
“Я рассматриваю планету Земля, как определенный детский сад. То есть, если вселенная мудра и умна, то она дала нам эту планету с такой задачей: либо вы поумнеете и выберетесь за ее пределы, либо вы сдохните, сами себя уничтожите. Ну что ж, одну планету вычеркнем, вселенная практически безгранична. А задача состоит в том, что мы поумнеем, и сможем быть сознательными исследователями космоса, и выйти в межпланетный вид… А дальше что?”, - сказал Алексей Толкачев.
Он отметил, что в Солнечной системе можно колонизировать Марс, в крайнем случае — Венеру, но больше нечего.
“Дальше надо выходить за пределы. Но вы же понимаете, мы пока что грыземся на уровне Соединенные Штаты и Россия. А России ничего не стоит устроить какой-то очередной “гражданский конфликт” где-то по соседству. При этом, высока вероятность, что мы окажемся настолько сильно дебилами, что мы действительно уничтожим сами себя”, - добавил Толкачев.
По его словам, сейчас Илон Маск запускает столько спутников на орбиту, что через 10-15 лет орбита может быть настолько загрязнена отходами, что человечество не сможет вылететь за пределы планеты.
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“Выжить на этой планете мы не сможем. Но нам надо выходить изменив сознание… Даже если человек доберется до Луны, Марса — мы будем дальше потребителями. Использовать планету сугубо как источник ресурса для пополнения наших экономических потребностей. Но это же дичь”, - подчеркнул футуролог.
Он отметил, что если человечество не поумнеет, то жить единой системой не сможет.
Как сообщала Politeka, к Земле несется огромный астероид, появилось предупреждение NASA: когда это произойдет.
Также Politeka сообщала, что Толкачёв заявил, что, чтобы понять своё место в мире, нужно ответить на вопрос: что мы можем дать другим?