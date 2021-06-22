Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, какое межпланетное будущее ждет землян.

“Я рассматриваю планету Земля, как определенный детский сад. То есть, если вселенная мудра и умна, то она дала нам эту планету с такой задачей: либо вы поумнеете и выберетесь за ее пределы, либо вы сдохните, сами себя уничтожите. Ну что ж, одну планету вычеркнем, вселенная практически безгранична. А задача состоит в том, что мы поумнеем, и сможем быть сознательными исследователями космоса, и выйти в межпланетный вид… А дальше что?”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что в Солнечной системе можно колонизировать Марс, в крайнем случае — Венеру, но больше нечего.

“Дальше надо выходить за пределы. Но вы же понимаете, мы пока что грыземся на уровне Соединенные Штаты и Россия. А России ничего не стоит устроить какой-то очередной “гражданский конфликт” где-то по соседству. При этом, высока вероятность, что мы окажемся настолько сильно дебилами, что мы действительно уничтожим сами себя”, - добавил Толкачев.

По его словам, сейчас Илон Маск запускает столько спутников на орбиту, что через 10-15 лет орбита может быть настолько загрязнена отходами, что человечество не сможет вылететь за пределы планеты.

“Выжить на этой планете мы не сможем. Но нам надо выходить изменив сознание… Даже если человек доберется до Луны, Марса — мы будем дальше потребителями. Использовать планету сугубо как источник ресурса для пополнения наших экономических потребностей. Но это же дичь”, - подчеркнул футуролог.

Он отметил, что если человечество не поумнеет, то жить единой системой не сможет.

Как сообщала Politeka, к Земле несется огромный астероид, появилось предупреждение NASA: когда это произойдет.

Также Politeka сообщала, что Толкачёв заявил, что, чтобы понять своё место в мире, нужно ответить на вопрос: что мы можем дать другим?



