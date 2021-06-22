На сегодня НЭК «Укрэнерго» задолжал КП «Киевтеплоэнерго» около 1 млрд грн. Системный оператор закончил расчеты только за сентябрь 2020 г. и начал оплачивать счета за октябрь прошлого года. Это вызвало в компании «кассовый разрыв», что не позволяет ей, как и всем производителям электроэнергии, закупать топливо, проводить ремонты в преддверии подготовки к зиме и привело к ограничению своих услуг.

Об этом в интервью агентству ExPro сообщил директор Департамента по правовому обеспечению КП "Киевтеплоэнерго" Сергея Гашула.

Он пояснил, что задолженность на балансирующем рынке – не просто оказанная услуга, а отпущена балансирующая электроэнергия, на производство которой было использовано топливо, в частности, «далеко не дешевый природный газ».

«На каждый следующий месяц, мы должны делать авансовый платеж на газ. При наличии задолженности со стороны «Укрэнерго», мы не можем рассчитаться за тот газ, который использовали, и не можем сделать заказ на будущие объемы газа. Соответственно, все производители сталкиваются с тем, что начинают ограничивать объем услуги, ведь для того, чтобы ее предоставить чисто физически нет топлива, без которого невозможно выработать электроэнергию», - отметил Сергей Галуша.

Кроме того, в «Киевтеплоэнерго» отмечают, что НЭК неправомерно получает средства за услугу по передаче электроэнергии, которую генерируют ТЭЦ и транспортируют ее лишь в пределах Киева распределительными сетями. При этом КП фактически лишено возможности не оплачивать спорные счета. Такое поведение "Укрэнерго" стало поводом для обращения тепловиков в суд.

Напомним, долг НЭК «Укрэнерго» перед участниками балансирующего рынка составляет 13,055 млрд грн. Из них долг «Укрэнерго» перед сторонами, ответственными за баланс составляет 5,871 млрд грн, а перед поставщиками услуг по балансировке – 7,184 млрд грн.

Ранее стало известно, что генерирующие компании подали судебные иски против «Укрэнерго» с требованием погасить задолженность, сложившуюся перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.

Ранее председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицький обещал погасить долги перед генерацией до того, как начнут реализовываться судебные иски. Тем не менее, первые судебные заседания уже состоялись практически у всех участников рынка.