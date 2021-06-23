Общественный деятель Маргарита Сичкарь в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказала, как сделать своего ребенка счастливым.

По ее словам, каждый человек должен узнать, кем он является, а также свою функцию и предназначение.

«Мы приходим в этот мир с определенным предназначением. У каждого из нас есть таланты, которые мы должны где-то применять», - говорит эксперт.

Сичкарь утверждает, что родители с самого детства должны наблюдать за своим ребенком, чтобы распознать его талант.

«Я брала интервью у Евгения Хмары – наш виртуоз пианист. Женя в 3 года взял лист бумаги, нарисовал клавиши на нем черно-белые и сидел «играл». И родители увидели. Он раньше всех пришел в музыкальную школу. Он практически ее закончил экстерном, он просто кайфовал! И родители этому способствовали. Они просто любили своего ребенка и хотели, чтоб ребенок реализовал свои таланты», - рассказала общественный деятель.

Она считает, что родители должны быть заинтересованы в счастье своего ребенка, и радоваться каждому его достижению.

«В школе должен быть урок счастья. В школе должны детям давать навыки, которые им понадобятся в жизни. Дети уже все в интернете могут найти, навыкам научите их! Коммуникация, общение, переговоры, тайм-менеджмент, эмпатия, креативность, предпринимательство… В школе надо учить!», - резюмировала Сичкарь.

Ранее Politeka сообщала, что астролог Павел Глоба назвал удачные дни июня.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга посоветовал вместо ВВП привязаться к индексу счастья.