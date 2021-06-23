Промышленность должна инвестировать десятки миллиардов в екомодернизацию и средства от эконалога должны быть направлены именно на это

Об этом заявил глава Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.



«Мы сделали анализ конкретных мер, что нужно сделать металлургам и аграриям, в диалоге со всеми ассоциациями. Посчитали более конкретно эти вещи. И получается, что нужно 50 миллиардов евро инвестиций конкретно в декарбонизацию. Это на 38 миллиардов больше, чем мы инвестировали до того», - рассказал Криволап.



По его словам, одним из источников финансирования экомодернизации промышленности могут стать средства от эконалога, которые сегодня используются не по назначению. И эту ситуацию нужно изменить.



«Роль экологии сейчас усиливается, ответственность усиливается. Эти налоги надо увеличивать, но давайте сначала поговорим об их администрировании и об их направленности. И потом уже это совместить с их физическим измерением, с этим увеличением. Потому что, возможно, оно должно быть, но не такими темпами.», - подчеркнул Криволап.



Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что предложенное правительством повышение экологического налога (законопроект №5600) не обеспечит улучшение экологической ситуации. Средства от этого налога должны использоваться по целевому назначению, их надо направить на екомоддернізацію промышленности.



В то же время народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что экологический налог должен стимулировать экомодернизацию промышленности, а не использоваться государством исключительно в качестве карательного инструмента.