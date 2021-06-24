Семь трейдеров, которых НАБУ подозревает в махинациях на рынке электрической энергии, в 2020 году заработали 26,2 млрд грн благодаря коррупционным связям с действующим составом НКРЭКУ

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Сегодня наша ВСК получила данные финансовой отчетности 7 трейдеров-посредников, в отношении которых НАБУ проводит расследование по факту махинаций с ценами на электрическую энергию. Суммарно фигуранты расследования за прошлый год обогатились на 26,2 млрд грн. Это более 50% всего годового дохода национальной компании «Энергоатом», - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что именно из-за махинаций этих трейдеров, государственный «Энергоатом» в прошлом году понес рекордные убытки в почти 5 млрд грн.

"Ответственность за махинации трейдеров лежит на действующем составе НКРЭКУ. Более того, у ВСК есть основания полагать, что руководство регулятора материально заинтересовано в продолжении коррупционных схем и махинаций трейдеров», - отметил Наливайченко.

Он подчеркнул, что временной следственной комиссией установлены уже несколько неопровержимых доказательств прямой связи подозреваемых в махинациях с высшим руководством НКРЭКУ.

"Парламентская ВСК максимально способствует расследованию НАБУ относительно вопиющих фактов махинаций на рынке электрической энергии. Мы требуем немедленно провести допрос руководителя комиссии на предмет его связей с трейдерами, занимающимися махинациями и паразитируют на государственных энергетических активах», - подытожил экс-глава СБУ.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.