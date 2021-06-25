Государство может увеличить поступления в бюджет за счет перекрытия контрабандных потоков, и не надо повышать налоги для честного бизнеса. Об этом заявил народный депутат Украины Александр Качура



"Я лично не сторонник увеличения налогов, потому что я считаю, что

у Государственной налоговой службы есть все механизмы для того, чтобы положительно контролировать выполнение законодательства и уплату налогов всеми субъектами хозяйствования», - сказал Качура.



Он подчеркнул: вместо того, чтобы увеличивать налоговое давление на честный бизнес и забирать у него 50 млрд грн из-за повышения налогов, как это предлагается в законопроекте №5600, власти следовало бы перекрыть контрабандные схемы, что даст значительно больше средств.



«По информации президента Украины, на контрабанде государство теряет около 300 млрд. Думаю, что на этом должны сконцентрировать в первую очередь внимание и бороться с контрабандой, а не просить тех граждан Украины, которые и так оплатили налоги честно», - отметил Качура.



Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.



В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.



Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.