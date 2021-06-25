Дипломированный психолог-сексолог Татьяна Славина в эфире программы “Главный вопрос" с Борисом Бронштейном рассказала, в чем проблема социальных сетей для знакомств.

“Есть определенный феномен, который связан с этими всеми социальными сетями для знакомств. Вопрос здесь, с чем туда приходит человек, что является его целью, задачей. И как он входит в эту систему. Потому что сама система этих социальных сетей, знакомств, она имеет такие определенные паттерны, которые могут иметь пагубные последствия. Какого плана: особый эффект привыкания. Привыкания получения подтверждения своей значимости”, - сказала Татьяна Славина.

Она отметила, что такой человек приходит в “Тиндер” просто, чтобы получить подтверждение своей ценности. За этим туда идут и мужчины, и женщины.

“Если я хочу купить овощи — я иду в овощной магазин. Я не ищу их в “Эпицентре”, или в отделе бытовой химии. А если ты хочешь знакомиться и на самом деле ты ищешь знакомство, которое может перерасти в отношения — то ты туда приходишь с определенной целью... Если вернуться немножко к этим паттернам поведенческим, которые создают не очень хорошие моменты для человека — это вот эта постоянная потребность в одобрении. В этот момент что происходит, нам же всегда это приятно”, - добавила психолог.

По ее словам, если человек все же хочет познакомиться, то тогда появляется второй феномен.

“Когда люди переписываются. В чем здесь ошибочка. Люди начинают переписываться и переписываться. И они зависают на этом. В этом есть тоже большая доля кайфа. Ты показываешь себя с определенной стороны. Можешь корректировать свои мысли. Они же тебе не сразу, как когда напрямую общаешься, приходят. И понимаете, что происходит, это же на тебя реакция. И ты сам в этот момент себя таким классным чувствуешь… И вот здесь есть большая опасность встречи не с реальным образом, а с идеализированным”, - подчеркнула Славина.

Она отметила, что тогда очень страшно показать себя другим, без фотошопа и умных мыслей.

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