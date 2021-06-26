Экомодернизация промышленности должна быть проведена только после оценки экономического эффекта и определения источников ее финансирования

Об этом заявил директор «Агентства развития Днепра» Владимир Панченко.

"Переход на электроплавку и переход на бескоксовые технологии – он возможен. Но он возможен в условиях оценки экономического эффекта и планирования источников финансирования, как это делает ЕС», - пояснил Панченко.

Он напомнил, что в странах ЕС государства вложили в модернизацию промышленных предприятий десятки миллиардов, а сам процесс длился более 10 лет, в Украине же его хотят провести за средства бизнеса, что нереально, поскольку в отечественной промышленности их нет.

Панченко подчеркнул: перед стартом экомодернизации нужно четко оценить экономический эффект и объем необходимых инвестиций и определиться с источником их поступления.

"Только после оценки экономического эффекта, только после оценки нужных инвестиций по системе можно начинать модернизацию по схеме «боттом ап» -- то есть снизу вверх, а не сверху вниз», - сказал Панченко.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства относительно сроков проведения экомодернизации, и должна оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.