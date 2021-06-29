Выручка компании главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка ООО «Металл-Инвест» в 2020 году составила 198 млн грн.

Об этом свидетельствуют финансовые показатели компании, обнародованные порталом opendatabot, пишет Znaj.ua.

Чистая прибыль компании в 2020 году составила 12,6 млн грн.

Активы компании «Металл-Инвест» на конец 2020 года составляли 155 млн грн.

Действующий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк владеет 10% компании «Металл-Инвест» (6,1 млн грн уставного капитала).

В декларации за 2020 год Тарасюк указал, что свои 10% компании «Металл-Инвест» он «передал в управление» ООО «Эф Энд Эм Украина», которым руководит его брат Артем Тарасюк.

Напомним, Валерий Тарасюк был назначен главой НКРЭКУ в октябре 2019 года. В последствие он передал управление бизнесом родному брату Артему Тарасюку.

В начале 2021 года, по данным временной следственной комиссии, Артем Тарасюк начал переоформлять бизнес на офшорную компанию на Сейшельских островах, сообщил нардеп Валентин Наливайченко.

Также по данным ТСК, Валерий Тарасюк связан с несколькими трейдерами на рынке электроэнергии, которые в 2020 году заработали 26 млрд грн на перепродаже атомной энергии.