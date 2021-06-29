Как сами россияне относятся к проукраински настроенным гражданам? В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» политический обозреватель Всеволод Непогодин рассказал о своей поездке в Россию и заявил, что там много несогласных с Путиным.

«Их настолько перекормили Украиной по телевидению, что эта тема надоела, она уже сходит и даже рейтинги теряет», - отмечает Непогодин. По собственному опыту он утверждает, что россияне, будучи уже просто перенасыщенными темой Украины, преимущественно безразлично относятся к ней и у них есть и свои проблемы.

«В Киеве люди живут в «украиноцентричном» мире: они встают и думают – «Путин наверно сейчас тоже проснулся и думает, что там во Львове на рынке баба Галя говорила», - иронизирует гость программы.

Также обозреватель рассказывает о собственном опыте поездки в РФ. Он вспоминает, что прямо говорил о своей позиции неодобрения действий России в отношении Украины. Россияне же к этому, отмечает Непогодин, относились нейтрально или даже положительно и соглашались с его недовольством относительно политики Путина. «Россиян перекормили Украиной, а сейчас там больше белорусской повестки и «внутряка», - заключает он.

Напоминаем, Непогодин рассказал о переходе через российско-украинскую границу.

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