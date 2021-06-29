Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, почему украинцы мало зарабатывают. По его словам, дело в том, что на территории Украины попросту мало денег, а, по его мнению, главная задача – сделать так, чтобы в Украину пошли деньги.

«Если мы представим всю страну в виде племени, то мы находимся на обедненной территории – «здесь мало бананов». На самой территории мало денег. Если вы на какой-то жирной банановой площадке находитесь и там мало денег, то неважно, сколько вы работаете, вы можете героически день и ночь работать, но так как территория обеднена, вы будете мало зарабатывать», - отметил Балашов.

Как отметил Балашов, если в государстве не циркулируют деньги, то ваши возможности заработка материального ресурса крайне ограничены.

«Нарастает социальная несправедливость, потому что тот, у кого больше сил, выжимает на себя деньги, а там (у менее работоспособных, - ред.) вообще ничего не остается. Поэтому вы не зарабатываете. Люди должны понять, что кроме того, что вы должны позаботиться о своём заработке, надо ещё заботиться о территории, на который вы находитесь», - подчеркнул Балашов.

По словам Балашова, люди в Украине не получают много не потому что они бесталанные или ленивые, а потому что здесь нет денег. Как он отметил, именно поэтому люди и уезжают из страны.

«Поэтому надо изменить ситуацию, чтобы сюда пошли деньги», - подчеркнул Балашов.

Напомним, на Politeka Балашов заявил, что Украина поступила правильно, введя санкции против Беларуси.

Ранее для Politeka Балашов рассказал о важных факторах для успешного бизнеса: дешевле, лучше и быстрее.