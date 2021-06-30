В конце июня исполняется два года масштабному проекту «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова

В его рамках государственные учреждения здравоохранения во всех регионах получили 200 машин скорой помощи. Впервые за все время независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных транспортных средств.

‒ Это один из важнейших проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь людям. Важно отметить, что это самые современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает технике частных клиник. Проект «200 скорых для Украины» стал уникальным в истории Фонда. В рекордно короткие сроки по личному решению Рината Ахметова были закуплены, оборудованы и поставлены в регионы 200 современных автомобилей скорой помощи трех типов. Это заняло всего 6 месяцев, и государственные учреждения здравоохранения получили новые автомобили, оснащенные по последнему слову техники. «200 скорых для Украины» ‒ проект национального масштаба. Суперсовременные спецавтомобили такого уровня государственные учреждения здравоохранения во всех областях страны получили впервые, ‒ рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.