В конце июня исполняется два года масштабному проекту «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова
В его рамках государственные учреждения здравоохранения во всех регионах получили 200 машин скорой помощи. Впервые за все время независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных транспортных средств.
‒ Это один из важнейших проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь людям. Важно отметить, что это самые современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает технике частных клиник. Проект «200 скорых для Украины» стал уникальным в истории Фонда. В рекордно короткие сроки по личному решению Рината Ахметова были закуплены, оборудованы и поставлены в регионы 200 современных автомобилей скорой помощи трех типов. Это заняло всего 6 месяцев, и государственные учреждения здравоохранения получили новые автомобили, оснащенные по последнему слову техники. «200 скорых для Украины» ‒ проект национального масштаба. Суперсовременные спецавтомобили такого уровня государственные учреждения здравоохранения во всех областях страны получили впервые, ‒ рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.
Среди переданных автомобилей – 114 «реанимаций на колесах», 64 скорых-внедорожника и 22 машины неонатальной скорой помощи. Девять из них получила Житомирская область.
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– Это был глоток свежего воздуха, и мы бесконечно благодарны за этот подарок. Наше знакомство с Фондом произошло два года назад, и он всегда приходит на помощь. Мы стали друзьями. Машины удобные, мягкие, хорошо держат дорогу, уверенно идут и по бездорожью. Старые машины буквально разваливались на кочках и ямах. Сегодня они отправлены в гаражи, используются только в качестве резервных. Спасибо Ринату Ахметову за этот проект, – отметила Светлана Мошковская, и.о. директора Житомирского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По ее словам, сегодня в Украине существует небольшое количество масштабных благотворительных проектов, спасающих жизни людей. Именно поэтому работа Фонда не остается незамеченной.
– Фонд Рината Ахметова помогает выжить миллионам украинцев, – добавила врач.
Проект «200 скорых для Украины» был реализован в рамках программы «Ринат Ахметов ‒ Спасение жизней». Он изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи, а медики во всех областях получили возможность быстрее и эффективнее помогать людям.
Помощь Рината Ахметова всегда приходит туда, где в ней наиболее нуждаются. В рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней» реализованы и претворяются в жизнь масштабные национальные проекты в сфере здравоохранения. Так, еще в начале пандемии в Украине Ринат Ахметов выделил на борьбу с COVID-19 свыше 300 миллионов гривен. В рамках проекта Фонда «Борьба с COVID-19 в Украине» опорные государственные больницы во всех регионах получили 207 аппаратов ИВЛ, 155 кислородных концентраторов, 337 000 экспресс-тестов, более 200 000 средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Всего помощь Фонда поступила в 505 медучреждений в 203 населенных пунктах. Это самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на борьбу с эпидемией коронавируса в Украине.
Благодаря программе «Ринат Ахметов ‒ Спасение жизнй» спасён 1 миллион человек.