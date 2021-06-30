Из-за роста потребления электроэнергии в жару, востребованность маневренных мощностей ТЭС и ГЭС будет возрастать. Поэтому основная нагрузка по сглаживанию ее пикового потребления, вызванная массовым использованием кондиционеров, ляжет на плечи тепловой и гидро- генерации

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

Он объяснил, что в условиях высокой потребности в сглаживании пиков, маневренные мощности ГЭС и ТЭС балансируют производство и потребление электроэнергии в энергосистеме, руководствуясь обязательными к исполнению командами НЭК «Укрэнерго».

«Что значит, когда потребление электроенергии резко возрастает? Чем большую нагрузку задаёт «Укрэнерго», тем больше энергоблоков задействуется. И очень часто включить блок нужно оперативно. Чем меньше времени дается на запуск блока и чем чаще поступают такие команды, тем больше вероятность сбоя в работе оборудования. Такие риски – неотъемлемая, и уже, наверное, привычная часть работы рынка. И этим рискам подвержены ТЭС и ГЭС так же как и промышленные предприятия со сложным производственным циклом», - уточнил он.

В подтверждение своих слов Сергей Чех напомнил о ситуации на Бурштинской ТЭС, когда 24 июня вышел из строя автоматический регулятор топлива. Тогда это привело к «нарушению режима горения в топке котла и повлекло краткосрочный выброс темного дыма». На ТЭС тогда сообщили, что все произошло в связи с дефицитом электроэнергии в ОЭС Украины, поскольку на станцию поступила команда от диспетчера «Укрэнерго» на включение дополнительного энергоблока.

Также эксперт высказал мнение, что в условиях пиковой нагрузки востребованность в маневренных мощностях будет только возрастать и ключевую роль будет снова играть тепловая и гидрогенерации. Причина этому – очень жаркая погода, которую синоптики прогнозируют на июль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за жары резко возросло потребление электроэнергии. Только 22 июня, в вечерние часы, ее потребление составило 17 110 МВт, хотя еще в начале мая вечерний пик составлял 14 440 - 15 300 МВт. Июньский пик пока стал самым высоким показателем с конца апреля. Причина - украинцы из-за жары начали массово включать кондиционеры.