В программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт экономических наук Андрей Длигач подробнее рассказал о работе солидарной пенсионной системы в Украине.

Длигач объясняет, что пенсионная система в Украине не работает как фонд, в который человек всю жизнь делает взносы и из которого потом будет получать деньги. «Все, что ты платил в солидарную систему, не осталось в виде денег, которые бы принадлежали тебе. Деньги из солидарной пенсионной системы были выплачены другим людям в виде пенсий за предыдущий период», - говорит эксперт.

Как он отмечает, работающие граждане платят единый социальный взнос и он идет на выплаты пенсионерам уже сегодня, а не на их будущее. Но с этой системой, подчеркивает Длигач, есть проблемы. Первая, объясняет он, касается того, что на приблизительно 11 миллионов пенсионеров государство имеет примерно 10 миллионов плательщиков единого социального взноса. В пример эксперт приводит Польшу, где это соотношение лучше: на 16 миллионов плательщиков есть7 миллионов пенсионеров.

«Вторая проблема - это то, что денег, которые собираются в современной системе, не хватает для того, чтобы выплачивать даже такие маленькие пенсии. Пенсионный фонд Украины дотируется дополнительно из государственного бюджета», - подчеркивает гость программы.

Длигач отмечает, что сейчас ситуация в Украине сложилась такая: бывшие сбережения уже проели, а для выплаты пенсий постоянно вводят все новые и новые налоги, которые не дают подниматься экономике. «Этой системе пришел конец еще и потому, что в соответствии с демографической ситуацией в стране количество пенсионеров будет только увеличиваться наряду с уменьшением работающих», - констатирует эксперт.

Напоминаем, Длигач объяснил, почему Украине нужна накопительная пенсионная система.

Ранее Politeka сообщала о том, что Длигач посоветовал снизить налог на труд и увеличить - на активы.