Был ли уход Олега Базилевича из команды «Динамо Киев» трагедией советского футбола? Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказывает Заслуженный журналист Украины, сценарист, режиссер Семён Случевский.

«Думаю, что да. Во-первых, они с Лобановским друг друга слышали и слушали. Они были немножко разные как люди. Чтоб вы понимали, сначала лидером был Базилевич, и не потому, что Лобановский был глупее – нет. У него просто было непрофильное образование. Он закончил Киевский политехнический институт, по образованию инженер-теплоэнергетик. Базилевич же закончил институт физкультуры и аспирантуру, он писал кандидатскую. То есть вопросы физиологии, анатомии, основ тренировочного процесса он знал», - отмечаетСлучевский.

Знакомство Базилевича с Лобановским произошло в низшей лиге.

«Первая команда Базилевича была «Десна» и «Шахтер Кадиевка», Лобановский – «Днепр». Не было ночи, чтобы они друг другу не звонили. И когда Щербицкий проявил инициативу убрать Севидова и пригласить Лобановского, Лобановский назвал одно единственное условие: только вместе с Базилевичем. Причем на равных, он не был ассистентом. Так впервые в мире появилось два главных тренера», - рассказывает он.

Формально Базилевич был тренером по воспитательной работе, но по сути он был главным тренером.

«Они с Лобановским дополняли друг друга. Потом прошло время и Лобановский освоил и тактику, и весь научный процесс. Базилевич его свел с профессором Петровским, который был не просто великим теоретиком тренерского процесса, но и личным тренером Валерия Борзова. Аспирантом у профессора Петровского был Зеленцов. И эта троица: Лобановский, Зеленцов, Базилевич дала толчок науке. Очень многие это не воспринимали, издевались», - говорит Случевский.

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