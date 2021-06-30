В связи с отсутствие топлива на путях Укрзализныци остановлено более 60 поездов, переведены в резерв 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов.

Об этом сообщают отраслевые телеграмм-каналы, пишет Znaj.ua.

Убытки, которые несет Компания в связи с задержками вагонов составляет порядка 8 млн грн в сутки.

По словам источников, Топлива осталось ровно на сутки, если компания срочно не предпримет меры, полностью остановятся Ивано-Франковская и Ровенская дирекции на Львовской и Камыш-Заря на Приднепровской железной дороге.

На данный момент у Укрзализныци подписаны договора на поставку дизельного топлива с компаниями Ойл Трейд (бывший Трейд Комодити) и Анвитрейд. По информации источников, компании не справляются с поставками и отгружают топливо мелкими партиями по 3-20 цистерн.

Аналогична ситуация с нехваткой дизтоплива была в апреле 2021, когда запасы дизеля полностью иссякли, УЗ в экстренном порядке закупила 50 тыс. тонн топлива на 1,35 миллиарда гривен.

Тогда же Иван Юрик, и.о. главы УЗ, отчитался о преодолении кризиса.

Но на самом деле, экстренный договор заключили с компанией «Анвитрейд» – той самой, что 17 апреля отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт. То есть, вместо того, чтобы обратиться в суд, потребовать выполнения договоренностей и пригрозить санкциями, УЗ просто подарила компании новый контракт.

Более того: по новому контракту, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн вместо 24 223 грн/т, как было в предыдущем. Таким образом вырисовывается следующая картина: «Анвитрейд» отказался поставлять УЗ топливо по старой цене, создал кризис, и УЗ экстренно подарила компании новый контракт – переплачивая на каждой тонне дизеля 3 тысячи гривен.

Как сообщают СМИ, филиал «Центр обеспечения производства» подписал четыре договора на поставку моторного масла на 108 млн гривен у компании Торум. ООО "Торум" входит в так называемую группу "Трейд Коммодити" Андрея Адамовского и Александра Грановского.