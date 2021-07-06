Ведущие страны Европы, Северной Америки облагают дополнительными налогами традиционную энергетику, которая использует ископаемые виды топлива, создает выбросы СО2; они максимально способствуют развитию возобновляемой энергетики, в то же время Украина планирует ввести акциз на электроэнергию из возобновляемых источников, что является негативным сигналом для инвесторов

Такое мнение 6 июля во время конференции CISOLAR в комментарии для агентства ExPro высказал исполнительный директор компании Clear Energy, экс-руководитель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

"Это (введение акциза на э / э с ВИЭ-ред.) - негативный шаг. Европа, Америка вводят и увеличивают налоги на выбросы СО2. Больше всего налогов заплатит угольная энергетика, ведь она создает больше всего выбросов, но будут платить все – и рынок нефтепродуктов, и рынок газа. Единственная энергия, которая не генерирую выбросов, - это чистая энергия, поэтому все правительства мира и финансовые учреждения максимально способствуют ее развитию, а облагают налогами ископаемые выбросы топлива», - сказал он.

По словам Савчука, на фоне возможного введения акциза и снижения платежной дисциплины ГП «Гарантированный покупатель» финансовые учреждения ограничивают объем инвестиций в ВИЭ.

«Введение налога на ВИЭ – это минус, это очередной гвоздь, а на фоне падения проценте платежей со стороны «Гарантированного покупателя» не о чем говорить с банковскими учреждениями. Банки очень скептически смотрят на наши предложения, ведь они спрашивают, а откуда мы будем брать средства», - добавил Савчук.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроєкті №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).