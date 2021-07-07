Операторы тепловых электростанций (ТЭС) призвали НКРЭКУ решить проблему манипуляций трейдеров-спекулянтов, которые ставят под угрозу дальнейшую работу генерирующих компаний.

Соответствующие заявления опубликовали государственная компания «Центрэнерго» и частная «ДТЭК Энерго».

«Существенно осложнили ситуацию в энергетике и довели ее до угрожающей последние тенденции, связанные с ценовыми манипуляциями трейдеров-спекулянтов на «рынке на сутки вперед» (РДН), а также бездействие в этом вопросе НКРЕКУ как регулятора рынка. В частности, ряд трейдеров-спекулянтов продолжали скупать на рынке электроэнергию, не имея при этом контрактов с конечными потребителями», - говорится в заявлении «ДТЭК Энерго».

В компании подчеркнули, злоупотребления трейдеров ставят под угрозу деятельность тепловой генерации в условиях подготовки к осенне-зимнему периоду, необходимости закупки топлива и ремонта оборудования.

Так, в компании пояснили, что манипуляции на рынке привели к существенному снижению цены на РДН по ОЭС Украины. Так, цена в базовом нагрузке в мае достигла 930 грн/МВт*ч, в июне — 1362 грн/МВт*ч, а за 7 дней июля опустилась до 765 грн/МВт*час. 3-го июля цена вообще снизилась до 378 грн/МВт*ч. В то же время себестоимость производства электроэнергии тепловых станций составляет около 1550-1600 грн/МВт*час. Таким образом, при среднем объеме отпуска электроэнергии 50 млн кВт*ч в сутки, в июле станции «ДТЭК Энерго» несут убытки около 40 млн грн каждые сутки.

«Такие дисбалансы, нестабильность и ручное управление ценообразованием в отрасли, которое мы наблюдаем в последнее время, угрожают тем, что прогнозный убыток ТЭЦ и ТЭС по итогам 2021 года, при отсутствии изменений в рыночных условиях составит, по разным подсчетам, около -13,6 млрд грн за операционной деятельностью», - отметили в «ДТЭК Энерго».

В» Центрэнерго " действия трейдеров, отказавшихся выполнять обязательства по оплате купленной электроэнергии, назвали угрозой для национальной безопасности.

«Наша компания считает, что такие действия контрагентов является угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к ОЗП 2021-2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате», - заявили в госкомпании.

Генерирующие компании призвали НКРЭКУ и профильное министерство безотлагательно вмешаться в ситуацию, применить меры воздействия к трейдерам-спекулянтам. В противном случае компании не могут продолжать работу.

"Как результат, когда тепловая генерация не сможет обеспечивать производство электроэнергии, единственным вариантом останется открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси. Использование российской и белорусской электроэнергии – это прямая угроза энергобезопасности Украины», - говорится в заявлении.

Напомним, накануне еще один оператор ТЭС компания «Донбассэнерго» получила «дефолтный» статус из-за невозможности оплачивать услуги системного оператора. Компания полностью прекратила производство электроэнергии.

Ранее Министерство энергетики призвало НКРЕКП прекратить возможности для манипуляций трейдеров на РДН, однако комиссия официально отказалось от рекомендаций министерства.