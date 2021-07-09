Неорганизованность украинцев - это не только их проблема, но и преимущество, если правильно ее использовать. Подробнее об этом рассказал философ, публицист и телеведущий Святослав Вышинский в программе Алексея Толкачева «БДСМ»

По мнению эксперта, неорганизованность можно превратить из недостатка в преимущество, если правильно это осмыслить. «Трудно переделать ментальность целой нации, возможно надо адаптироваться к ней и правильным образом использовать этот потенциал», - говорит он. Вышинский объясняет, что неорганизованность - это и свободолюбие, в определенной степени недостаток, который можно использовать на свою пользу.

В то же время Украину, подчеркивает он, повсеместно и ежечасно окружают высокоорганизованные государства. В частности, философ говорит о России, в меньшей степени о Румынии и Беларуси. По его мнению, украинцам не помешает позаимствовать немного их организации. «С другой стороны Украина, которая в хорошем смысле как своеобразная «черная дыра», создает этот «вакуум», который может быть заполнен новыми смыслами, что вытесняются высокоорганизованными народами, потому что высокая организация кроме своих преимуществ также много минусов», - рассуждает публицист.

По словам Вышинского, высокий уровень организованности в определенной степени противоречит любому развитию и инновациям. В пример он приводит тоталитаризм, свойственный Восточной Европе, который блокирует революционные настроения, проведение экспериментов и создание инноваций. Как раз таки Украина, говорит философ, могла бы стать тем местом, где спокойно движется капитал, идеи, люди и деньги.

Тем не менее, гость программы отмечает, что и украинцы недорабатывают, они боятся рисковать в этом плане. «Мы с, одной стороны, хотим организоваться во что-то – не можем. Но с другой стороны, отпустить этот и создать новый откровенно экспериментальный проект, который позволил бы нам двигаться вперед, мы также не осмеливаемся», - объясняет Вышинский. Он заключает, что развитию Украины мешает именно ее изначальное колебание между двумя плоскостями - Восток и Запад.

Как сообщала Politeka, Вышинский заявил, что украинцы - не восточная и западная нация.

Также Politeka писала о том, что Вышинский объяснил, почему украинцы как нация не повзрослели.