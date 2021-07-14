Европейские эксперты удивлены идее Кабинета министров Украины о введении акцизного сбора на электроэнергию из возобновляемых источников, поскольку в странах Европы нет такой практики

Об этом в эфире телеканала Kyiv Live заявил Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации. По его словам, применение акцизного налога осуществляется на вредные товары или услуги, в частности, употребление алкоголя, курение или осуществление выбросов промышленными предприятиями.

«Зеленая энергетика - это чистая энергетика. Акциз на зеленую энергетику для многих европейских экспертов является не понятным, в плане его реального отношения к зеленой энергетике», - сказал Конеченков.

Вместе с тем, президент Украинского водородного совета Александр Репкин считает, что акцизный сбор не должен применяться для предприятий возобновляемой энергетики.

«Сама суть акциза - это возмещение причиненных убытков. О каких убытках мы говорим, если речь идет о возобновляемых источниках энергии?",- отметил эксперт.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроєкті №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).