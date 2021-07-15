Какова вероятность того, что балканские страны вступят в ЕС? На этот вопрос ответил аналитик Украинского института будущего Илия Куса в программе Руслана Бизяева «Культ Личности» .

Как говорит Куса, пока Европейский Союз просто не может дать четкого ответа на то, примет ли он балканские страны. «Они же не могут сказать: «Вы знаете, ЕС — это очень красивый проект, но мы переоценили свои возможности. Лавочка закрывается, теперь мы не принимаем всех», - рассуждает он.

Эксперт утверждает, что Балканы соответствуют всем критериям, чтобы вступить в ЕС. Но отказ им обернется разочарованием, что не выгодно Евросоюзу.

С другой стороны, гость программы рассказывает об определенных трудностях с вступлением балканских стран в ЕС. Прежде всего, говорит он, это касается наличия нескольких игроков на этой территории. «Кроме Европейского союза, который там традиционно силен, там же влияние есть и Штатов», - замечает Куса. Он объясняет, что это касается Косово, а влияние Турции с ее проектам гуманитарного и образовательно-культурного значения заметно в Боснии и Герцеговине, а также в Болгарии и Черногории.

В общем эксперт делает вывод: ЕС не слишком хочет, но должен принять Балканы. «Может быть, они даже их примут. Но реально сейчас это все похоже на затягивание времени», - рассуждает он. Как говорит Куса, Балканы имеют много противоречий и прежде всего это касается их нерешенных проблем, замороженных конфликтов, а также высокого уровня коррумпированности, неэффективного управления, что не способно провести необходимые реформы. То есть, заключает Куса, все эти моменты придется решать Европейскому Союзу и Балканы в его составе будут дотационными.

Но в случае отказа, замечает эксперт, прежде всего возникнет вопрос о том, какие изменения произошли, почему европейские страны не могут вступить в ЕС, прекращается ли вообще вступление новых членов и что делать со всеми программами партнерства и соседства. «Тогда им сразу же придется отвечать на все неудобные глубинные вопросы, касаемо кризиса ЕС», - говорит Куса.

Как сообщала Politeka, Куса рассказал, все ли так хорошо в Евросоюзе .