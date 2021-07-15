Металлолом является критичным сырьем для декарбонизации украинской металлургии. И если Украина не хочет, чтобы отрасль осталась без сырья, необходимо ввести разумные ограничения по экспорту металлолома.

Об этом заявил первый заместитель генерального директора украинской промышленной компании "Интерпайп" Денис Морозов, пишет "Минпром".

Морозов подчеркнул: использование лома позволяет сократить выбросы СО2 на 60% на 1 тонну стали. А это очень важно, учитывая, что Украина имплементирует европейское «зеленое» законодательство.

«Все страны мира, понимая, что использование тонны металлолома вместо руды, позволяет не сжигать 740 кг угля, пытаются оставить его в своей стране. К сожалению, сегодня в Украине так не происходит – экспорт металлолома растет. В прошлом месяце был рекордный экспорт – 85 тыс. тонн. То есть, внутри страны в итоге сожгли 65 тыс. тонн угля, и все это превратилось в СО2", - подчеркнул он.

Морозов выразил уверенность, что Украина должна правильно распоряжаться тем источником металлолома, который есть у нее, и сделать так, чтобы металлолом перерабатывался внутри страны и снижал выбросы углекислого газа.

«Сегодня украинский лом становится легкодоступным для импортеров. Чтобы этого не произошло, необходимы ограничения на экспорт лома. Они позволят обеспечить металлургов ключевым сырьем для экомодернизации», - резюмировал он.

Ранее президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что Украина должна ввести запрет на экспорт лома, поскольку его вывозят из страны сотнями тысяч тонн, из-за чего металлурги начали испытывать дефицит сырья. К тому же, из-за бесконтрольного вывоза сырья Украина теряет свою конкурентоспособность на мировых рынках.

В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что пошлина на экспорт металлолома позволит Украине сохранить европейский экологический курс и сохранить десятки тысяч рабочих мест.