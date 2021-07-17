Новое стимулирующее регулирование для облэнерго (RAB-тариф) будет способствовать приватизации государственных пакетов акций облэнерго. Об этом заявил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Кайдаш в рамках Украинского энергетического форума.



Руслан Кайдаш сообщил, что внедрение RAB-тарифа – позитивный сигнал для инвесторов, чтобы заинтересовать их приобрести государственные пакеты акций по достаточно высокой цене.



"При общении с Фондом госимущества они просили ускорить внедрение (RAB-тарифа) для того, чтобы как можно скорее провести приватизацию и выставить на аукционы государственные пакеты акций. Понятно, что выгоднее всего это делать когда уже установлено стимулирующее регулирование», - заявил член НКРЭКУ.



Кайдаш заявил, что этот этап уже достигнут, поэтому есть заинтересованность инвесторов в приватизации.



Отметим, что премьер министр Денис Шмигаль в рамках Украинского энергетического форума назвал внедрение RAB-тарифа стратегическим шагом страны к обновлению электросетей.

Напомним, ранее партнер аудиторской компании «большой четверки» Deloitte Артур Огаджанян отметил, что RAB-тариф делает сферу распределения электроэнергии выгодной облэнерго и потребителям.