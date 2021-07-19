Украинский бизнесмен сирийского происхождения, владелец одной из крупнейших сетевых компаний на рынке фуд-сервиса, человек года в номинации «Лидер ресторанного бизнеса» Усама Кафа рассказал в программе Сергея Дойко «Личность», как ему удается ладить с людьми.

«Мы создали две ассоциации, общаемся между собой с коллегами по цеху. Все честно и красиво. Мы собираемся, общаемся по скайпу со всеми рестораторами. Говорим о локациях, но не о кухне. Каждый свою политику ведет, в отношении меню полная свобода. То же самое касается и сотрудников. Консультируемся друг у друга по поводу кадров, берем, не берем. Это красиво», - отмечает он.

По поводу зарплаты он отметил: нельзя всех уравнивать, как в Советском Союзе.

«Должно быть отличие. Ты хорошо сделал – ты больше получаешь. Я очень мягкий руководитель и ненавижу штрафы. Я могу просто пообещать, что будет штраф, и все. Я в первую очередь думаю, почему этот человек допустил нарушение? Если я у него заберу эти копейки, что я этим заработаю?», - рассказывает ресторатор.

«Моему сыну одиннадцать лет, и я его ни разу не ругал. Я говорю с его мозгом. И вот сейчас все его хвалят за высокий интеллект, учителя хвалят в школе. Должно быть взаимное уважение между людьми. Если человек уважает – он понимает и принимает твои мысли. А если он их не принимает – будет нарушать и бояться. А ты же не бог. Если он боится, он не сможет сделать творчество. Будет просто ходить и механически выполнять работу, но это не то. Испуганные люди не нужны рядом», - делает вывод Усама Кафа.

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