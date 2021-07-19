Україна має терміново збільшувати власний видобуток природного газу, аби забезпечити потреби українських домогосподарств під час опалювального сезону. Про це заявив народний депутат, півголова партії «Наш край» Сергій Шахов.

«Українці повинні мати в своїх оселях газ вітчизняного видобутку. Вартість українського газу – 3000 гривень за тисячу кубометрів, а не понад 400 доларів. Держава має негайно починати діяти. Інакше на нас чекає найскладніша зима за всю історію України: шалена ціна на газ, його дефіцит та збільшення заборгованості за послуги ЖКГ на ще кілька мільярдів гривень», — заявив він

За словами Шахова, зважаючи, на новий прайс «Нафтогазу» вже за кілька місяців можна очікувати значне збільшення тарифів на тепло, гарячу воду та світло.

«На сьогоднішній день прогнозують збільшення тарифів на тепло та гарячу воду в Україні на 15-40%. Крім того, зросте й вартість електроенергії, але поки уряд ще тримає інтригу наскільки саме. І це ще не остаточна цифра, бо ми вже кілька місяці поспіль бачимо, що ціна газу на європейських хабах постійно зростає», – наголосив нардеп.

Сергій Шахов наголосив, що Україна раптово перестала навіть декларувати, що розвиток власного видобутку газу є пріоритетним державним напрямком.

«Про програму «20/20» — збільшення видобутку власного газу «Укргазвидобування» до 20 млрд кубометрів на рік до 2020 року — в «Нафтогазі» вже навіть не згадують, бо збільшення видобутку нікого в уряді не цікавить. Але чому видобуток власного газу скорочується — незрозуміло. Три роки поспіль ми бачимо падіння рівня видобутку блакитного палива. Об’єктивних причин для такого скорочення немає. Схоже, що його створюють умисно, в угоду окремим олігархам», — сказав політик.

«Наш край» вкотре наголошує на необхідності збільшення власного видобутку природного газу в Україні та першочергового забезпечення ним українських домогосподарств. Українці повинні мати в своїх оселях газ вітчизняного видобутку за доступними цінами, а не тими, за якими газ продають у Європі, де люди мають доходи в десятки разів вищі за українські.