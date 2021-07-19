В большинстве стран мира предприятия зеленой энергетики строятся благодаря отсутствию усиленной фискальной нагрузки, тогда как в Украине на отрасль планируют ввести дополнительный акцизный сбор в размере 3,2%

Об этом заявила Наталья Андреева, доктор экономических наук, профессор НАН Украины, отметив, что для дальнейшего развития отрасли ВИЭ стране следует отказаться от введения акцизного сбора.

«Большинство стран, которые решили увеличить удельный вес альтернативных источников энергии в энергобалансе активно используют специальные льготные условия налогообложения отрасли ВИЭ на начальных стадиях развития сектора», - сказала Андреева.

Она указала, что для развития новых отраслей и направлений экономики страны всегда создают лояльные условия бизнеса для инвесторов, что способствует притоку инвестиций.

По ее словам, в Польше и Латвии, которые активно привлекают инвестиции в развитие сектора «зеленой энергетики», действует полное освобождение от уплаты акциза на э/энергию. При этом частичное освобождение от уплаты акцизного сбора также действует в Испании, Болгарии и Словакии.

При этом эксперт добавила, что только те страны, где доля электроэнергии из ВИЭ достигла значительных размеров в общем производстве (США, Нидерланды, страны Латинской амеркик), имеют общий режим налогообложения таких предприятий, однако все равно дают другие стимулы инвесторами.



"Так, в США активно стимулируется развитие ВИЭ за счет предоставления налогового кредита на инвестиции. То есть объем осуществленных инвестиций в ВИЭ в дальнейшем частично будет возмещен за счет уменьшения объемов налога», - сказала профессор.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроєкті №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).