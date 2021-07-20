Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) направила письмо Президенту Украины. В письме ФРТУ призывает Владимира Зеленского не допустить необоснованного повышения стоимости железнодорожных перевозок, которое приведет к негативным последствиям для Крупного строительства и всей экономики Украины. Копия письма также направлена Премьер-министру, Министру инфраструктуры, руководителям других министерств и ведомств Украины.

ФРТУ отмечает, что предусмотренное Проектом приказа резкое (до 52%) повышение тарифов на уже и так очень рентабельные железнодорожные грузовые перевозки повлечет негативные последствия экономики Украины. В частности, произойдет дальнейшая переориентация грузов с железнодорожных на автомобильные перевозки. Как следствие, существенно возрастет нагрузка и ухудшится качество автодорог, это сведет на нет эффекты от реализации проекта Президента Украины «Большая стройка». Также вследствие увеличения стоимости перевозок основных строительных материалов (песок, щебень, цемент) уменьшится объем строительства, в том числе в рамках «Большого строительства».

Аналогичная ситуация и с перевозкой угля, ведь рост тарифов приведет к увеличению задолженности по заработной плате на шахтах, что усугубит кризис на украинских угольных предприятиях.

"ФРТУ не поддерживает и не согласовывает этот Проект приказа Министерства инфраструктуры Украины. Мы считаем его вполне необоснованным, а приведенные в пояснительной записке к документу аргументы не выдерживают никакой критики и не содержат соответствующего экономического обоснования», - говорится в письме.

Федерация работодателей транспорта обращает внимание на системное невыполнение инвестиционных планов Укрзализныци. «Средства, которые много лет собирались из украинской экономики из-за увеличения тарифов якобы на инвестиции, УЗ использовала не по назначению. Например, в 2019 году благодаря повышению железнодорожных тарифов на 14,2% УЗ за счет украинских предприятий дополнительно получила 7 млрд. грн, однако, выполнение плана капитальных инвестиций составило лишь 51% (факт -9,3 млрд. грн). В 2020 году УЗ также не выполнило инвестиционную программу – при существенно сниженном плане в 12,6 млрд. грн. факт составил лишь 9,2 млрд. нет оснований ожидать, что без полноценного руководства УЗ в случае принятия этого проекта ситуация изменится».

ФРТУ отмечает, что вместо повышения тарифов назначить компетентный наблюдательный совет и правление, а также реформировать Укрзализныцю. Речь идет о выделении из Укрзализныци отдельных компаний по видам деятельности-инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки, вспомогательные направления.

Напомним, на сайте Министерства инфраструктуры (МИУ) обнародовали Проект приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», согласно которому предлагается повысить тарифы на железнодорожные перевозки грузов.