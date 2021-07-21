Чем более коррумпирована страна, тем больше там китайских инвестиций. Так заявил в своем блоге политолог-международник Максим Яли, который рассказал о перспективах партнерства Украины и Китая в контексте заявления Алексея Арестовича о возможном «развороте» Украины на Восток.

«Для Китая, который является главным конкурентом США в борьбе за мировое лидерство, Украина интересна по многим аспектам: военно-техническому, логистическому, аграрному. И нам действительно есть, что предложить», - считает Яли.

Он напомнил инвестиционную сделку с «Мотор Сичью», от реализации которой, правда, Киев в последний момент под давлением Вашингтона отказался. В Пекине этот «кидок» тоже не забыли, но там предпочли сделать вид, что поняли и простили, осознавая зависимость Киева от Вашингтона в финансовой и военной сферах, отметил политолог.

«В отличие от США и ЕС, Пекин не выдвигает суровых требований при кредитовании по борьбе с коррупцией и трансформации политической системы. Если посмотреть на распределение их инвестиций по регионам, то чем более коррумпирована страна, тем больше там китайских инвестиций. Неслучайно, естественно», - говорит Яли.

При этом, по его словам, подобные заявления и угрозы сделать «разворот в Азию» являются попыткой предотвратить «перезагрузку» отношений США с Россией за счёт Украины, и озвучена эта угроза была именно сейчас для того, чтобы заставить Вашингтон назвать наконец дату долгожданного визита Зеленского в Белый дом. И, безусловно, как аргумент на будущих переговорах по Донбассу и другим сферам сотрудничества и помощи со стороны США, добавил Яли.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что Германия и США ни о чем не договорились по Северному потоку-2.

Ранее Politeka сообщала, что Яли объяснил, почему Украина не сможет вернуться в клуб ядерных держав.



