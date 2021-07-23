Министерство экономического развития и торговли пересчитало предельные цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с формулой «Роттердам+» - цена топлива в порту Роттердама плюс 27 долларов за доставку 1 тонны в Украину.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минэкономики.

Расчетная цена на бензины на конец июля по этой формуле установлена на уровне 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,25 грн/литр.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на дизтопливо – 29,25 грн/литр.

По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин выросла на 0,23 грн/литр, на ДТ – на 0,35 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

«Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту «Роттердам+» затраты на доставку к потребителю в Украине.