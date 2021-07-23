НПО "Укркокс" рекомендует Министерству инфраструктуры Украины отозвать Проект приказа о повышении железнодорожных тарифов, ведь такое решение экономически необоснованное и будет иметь катастрофические последствия для коксохимов Украины. Об этом говорится в письме ассоциации в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится в письме, рентабельность грузовых перевозок находится на высоком уровне, зато коксохимическая отрасль переживает кризис. «Ситуация в коксохимической отрасли полностью зависит от динамики развития металлургии. Начиная со 2-го полугодия 2019 года металлургическая отрасль находится в состоянии кризиса. А за период 2014-2019 годов убыток металлургов составил -118 млрд.грн. В 2019 году украинские коксохимические предприятия сократили производство металлургического кокса на 7,1% по сравнению с 2018 годом – до 10 млн т. В 2020 году ситуация еще ухудшилась и состоялось 5% снижения производства металлургического кокса в сравнении с предыдущим годом».

Аргументы, которые приведены в Проекте Приказа в отношении затрат на капитальные инвестиции АО "Укрзализныця" вызывают большие сомнения, ведь за предыдущие года % выполнения планов капитальных инвестиций составлял на уровне 50%-60%, при том, что происходило повышение тарифов на грузовые перевозки с аналогичной аргументацией. «Проектом приказа не было оценено влияние повышения тарифов на различные отрасли, в том числе на рост доли транспортных расходов в конечной цене продукции, а следовательно, не проведена оценка рисков сокращения производства целых отраслей. Поэтому Коксохимы Украины отмечают, что в текущей ситуации необходимо проводить государственную политику, что в результате будет направлена на улучшение экономической ситуации в стране. А не фокусироваться на выборочных неоднозначных решениях, которые в результате будут наносить ущерб ведущим отраслям в т. ч. коксохимам, и будут иметь негативное влияние на экономику Украины», - говорится в письме.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги».

Проектом приказа изменение уровня тарифов предлагается осуществить путем

установление тарифов для грузов внеклассной группы на действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса; а также путем постепенного увеличения уровня тарифов на перевозки нынешней группы грузов 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 года и еще на 20,4% с 01.01.2022 года.

Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призвали

президента Украины рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины отозвать

проект приказа о повышении тарифов УЗ, как таковой, не является экономически обоснованным и имеет крайне негативные последствия для экономики.