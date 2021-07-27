В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» инфекционист Вадим Аристов рассказал, что в борьбе с эпидемиями COVID-19 украинские власти, к сожалению, не учатся на своих ошибках.

«В Украине есть группы влияния и традиции, и мы придерживаемся этих традиций стабильным, глупым и дорогим методом локдаунов. Власти приготовили кислород к развозу по домам, а значит у нас не будет переполненных коек», - подчеркнул он.

Аристов сказал, что кислород сам по себе не лечит, а лечит система здравоохранения. По его словам, если пациенту поставить дома кислородный концентратор, то с ним надо учиться работать и его надо уметь раздавать. Сейчас кислородные концентраторы закупили в регионах и отдали их в поликлиники, подтвердил он, однако в поликлиниках не умеют вести хозяйственную деятельность по временной аренде, и никто этим не хочет заниматься, потому что это материальная ответственность.

«Прибор стоимостью порядка сорока тысяч гривен отдадут пациенту на дом, он рано или поздно поломается, а нести материальную ответственность будет тот, кто за него отвечает и чаще всего это семейный врач, который не хочет этого делать. И даже если кислородный концентратор дадут пациенту на дом, то нужно уметь им управлять и иметь расходные материалы к нему. То есть пациент будет с этим аппаратом дома, но у него не будет медработника, который будет менять режим работы концентратора и самое главное не будет ухода и изменения протокола лечения», - подчеркнул он.

Аристов считает, что таким образом очень вероятна ситуация, когда люди будут находиться дома, тем самым снимая ответственность с чиновников и медиков.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кравца, что генплан – это такая карта плана города на развитие, где что-то можно строить, а где – нельзя.

Также ранее для Politeka Балашов рассказывал, почему люди не хотят вакцинироваться.



