Аварийная ситуация, которая возникла в результате взрыва на шахтоуправлении Покровское, ликвидирована

Выполнено разгазирование участка, на котором случилось происшествие. Здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает, сообщает Метинвест.

В Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления Покровское. Шесть горняков (один - работник шахтоуправления Покровское, пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщалось ранее, один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия, которые будут расследовать обстоятельства и причины произошедшего.