Экс-заместитель министра образования и науки Роман Греба в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что будет со старшими классами после реформы.

"Никто не будет классы урезать. Мы уже запустили начальную школу, в 2018 году, мы запустили среднюю школу, и осталась старшая школа. То есть, она должна быть изменена. И сейчас это реформирование как раз касается старшей школы. Потому что там будет академическое и профильное образование. То есть, если ты планируешь поступать где-то выше — у тебя академическое образование. Если ты хочешь в рабочие специальности идти, то у тебя будет профильное образование", - сказал Роман Греба.

Он отметил, что ни у кого нет желания отменить 10-12 классы, и сделать из Украины трудовую колонию другой страны.

"Есть желание сделать в Украине современный, компетентностный подход к обучению, сделать образование современным. Таким, какое оно востребовано во всем мире. И в этом направлении движутся, Новая украинская школа как раз об этом. Чтобы мы развивали не знания, а мы развивали компетентности. Не просто знать, что оно есть, а знать, как его сделать", - добавил Греба.

По его словам, акцент делается на профессионально-техническое образование, поскольку ранее бизнесу не были нужны рабочие, но сейчас оказалось, что есть нехватка профессиональной рабочей силы.

"Бизнес заинтересован в том, чтобы получить рабочего. Который умеет что-то делать руками. Вот, в Украине с этим пока достаточно серьезная проблема. Проблема кадров, людей, которые умеют что-то делать. И смысл от такого изменения профессионально-технического образования — показать, что, возможно, не всем надо идти поступать на бухгалтера или на юриста", - подчеркнул Роман Греба.

Как сообщала Politeka , школы будут работать в разгар карантина, в Минздраве назвали главное условие: "нужно иметь 80%... ".